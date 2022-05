"Qué miedo las mujeres que son malas con otras": Sara Uribe respondió a insultos en redes sociales

Mediante su cuenta de Instagram, Sara Uribe se desahogó y mostró a sus seguidores algunos insultos que ha recibido de internautas, tanto de hombres como de mujeres, sobre su apariencia física. Una usuaria llamó a la presentadora "fea", "gordita" y cuestionó su apetito.

Le puede interesar: Greeicy Rendón muestra cómo quedó su figura tras embarazo y comparte un consejo para recuperarla

"Vamos a darle amor a esta mujer que se nota que lo necesita… Por ser personajes públicos, a veces dejamos abiertas las puertas para que las personas entren 'a nuestra casa' a criticar… Detrás de esta pantalla hay un ser humano también. Querida, te mando todo el amor del mundo", escribió Sara Uribe.

Publicidad

La modelo publicó un corto video en el que expresó su opinión respecto a los comentarios despectivos de algunas mujeres. "Nadie conoce los corazones, nadie conoce sus límites, nadie conoce sus fuerzas, sus dolores, sus sacrificios, sus errores. Pero yo, Sara Uribe, no sería capaz de atentar con tu vida, no sería capaz de herirte, de humillarte", recalcó.

Y agregó: "Qué miedo las mujeres que son malas con otras, qué miedo. Y no hablo, simplemente, de quitarle el marido a la otra, no. Porque es que, si ellos se van con otra, es porque no están siendo felices con ustedes. Así de sencillo. Pero qué miedo hacerle daño a otra persona y a otra mujer. Vea, eso se las arreglan con el de arriba", concluyó Sara Uribe.