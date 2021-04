“Que nadie se quedara por fuera”: Mara, Isabella y Alejandro explican su relación pansexual

Mara Cifuentes e Isabella Castiblanco son modelos de ‘La agencia’ y hace unos meses conocieron al modelo Alejandro Betancourt, los tres se declaran pansexuales.

“Una persona pansexual se puede enamorar de cualquier persona. Es algo que fluye y es sin género, sin color. Simplemente creo que es de cerrar los ojitos y de sentir a las personas y cuando estoy con Alejo y con Isa me siento feliz”, dice Mara.

Alejandro, por su parte, lo define así: “Yo me acepto pansexual cuando me doy cuenta de que el termino existía, porque yo en realidad nunca me había querido ir a ningún extremo. Yo soy una persona que simplemente fluye con las energías de las personas”.

Ellas empezaron su relación en diciembre y a él lo conocieron en enero en las islas del Rosario . Allí, el idilio comenzó.

“Yo creo que fui el centro de que esto se armara así. Teníamos claro que nos gustábamos, pero nunca nos habíamos visto en persona; con Isa si trabajamos una vez, fue superlinda, supertierna. Se dio la posibilidad de que nadie tenía que quedar por fuera.”, explica Alejandro.

El poliamor es un tema que les permite creer en un amor libre.

“No creo que sea una moda, esto no es una tendencia. Yo creo que es una conversación que realmente necesita ponerse sobre la mesa. Siento que el amor no necesita limitantes”, dice Isa.

Sienten que es un amor en equilibrio en el que los celos no existen.

“Es como compartir un novio con tu mejor amiga, o sea, piénsalo es como ‘ok, vamos a hacerlo. Esto está muy interesante’”, añade Mara.

“La clave está en el acompañar y en el querer, porque te quiero y ya. No te reclamo nada ni te exijo nada”, puntualiza Alejandro.

Y además hablan de la realidad que perciben en su entorno.

“Sé que todas las personas trans han pasado por discriminación. Como si fuera algo de lo que tuviéramos que temer o tener pena”, dice Mara.

“No estamos diciendo que está mal las personas que aman la monogamia, que les gustan los vínculos matrimoniales”, analiza Isa, por su parte.

Pero, ¿qué es el pansexualismo?

El pansexualismo es un concepto u orientación en el que una persona se siente atraída sexualmente por otros individuos más allá de su género.

"Cuando hablamos del tema de la pansexualidad estamos diciendo que se abarcan todas las maneras posibles de la piel, de la posibilidad de comunicar ese gesto, ese amor, ese cariño, esa admiración", explica la sexóloga Carolina Guzmán.

Para el médico y psicoterapeuta Leonardo Amaya, las relaciones sexuales no necesariamente requieren a dos personas.

"La conducta sexual es ampliamente variada y sobre eso hay reportes históricos amplísimos. Solemos tener una visión un poco binaria, como muy radical, de dos polos conductuales. La realidad es que la conducta sexual siempre ha sido un conjunto de práctica muy extensa, y un conjunto de prácticas que incluyen efectivamente, no necesariamente, unas relaciones de pareja que sean exclusivas de dos", dice el experto.

La sexóloga Carolina advierte que es la misma sociedad la que se ha encargado de calificar las diversas relaciones sexuales.

"La etiqueta la usamos socialmente para poder entender algunos temas, algunas situaciones. De esas realidades que están cambiando, para mejorar, entonces si nos hacemos la etiqueta ahí empieza el discurso de ruido, yo soy así y no puedo ser asá; yo soy heterosexual, homosexual, lesbiana, bisexual. La pansexualidad entonces viene a decir tu puedes vivir las experiencias que quieras", explica la experta.

El doctor Amaya explica que este tipo de relaciones cada día son más comunes.

"Como ya hablamos de eso, como ya no es un tabú, es posible que las personas busquen su felicidad en relaciones mucho menos estereotipadas, porque es lo que ellos desean y porque es lo que conduce a tener lo que deseamos una vida más tranquila", indica Amaya.

Más allá de las polémicas que suscite, el pansexualismo es una forma de relacionamiento sexual que hace parte de la sociedad de hoy.