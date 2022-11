"Que no se le note lo necesitado", le dicen a Nicky Jam tras confirmar que sigue soltero

"Noviembre con "N" de novia que no tengo 😂", fue la frase de Nicky Jam que desató una ola de opiniones en redes sociales. La última relación del cantante de reguetón fue con la modelo venezolana Aleska Génesis.



Incluso Nicky Jam sorprendió a la joven en diciembre de 2021 con tremendo regalo de Navidad : un Lamborghini Huracán color rosado. Sin embargo, las dos personalidades confirmaron luego el fin de su relación.

Luego de que Nicky Jam bromeó sobre su situación sentimental, de inmediato sus fanáticos reaccionaron con comentarios como: "Yo me apunto a ser novia 💃🏼😍😍😍", "solo porque quieres, porque acá estoy yo 😍" y "no estés triste, estás mejor así".

No obstante, varios internautas también lo criticaron: "Que no se le note lo necesitado", "a este hombre nada le dura" y "es una persona inestable, no se lo aguanta nadie".