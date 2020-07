“¿Qué parte de la palabra cuarentena no han entendido?”: Natalia París

View this post on Instagram

La importancia personal es el peor enemigo del hombre. Lo que le debilita es sentirse ofendido por los hechos y las fechorías de sus semejantes. La importancia personal obliga que uno pase la mayor parte de su vida ofendido por algo o alguien. El inconveniente de las palabras es que siempre nos hacen sentir iluminados, pero cuando nos damos la vuelta para enfrentarnos al mundo, siempre nos fallan y acabamos mirando el mundo como siempre , sin iluminación. Por esta razón, un guerrero procura actuar en lugar de hablar… #dinjuanmatus