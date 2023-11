¿Qué pasará con el perro de Matthew Perry? Una actriz de Friends querría adoptarlo

La muerte de Matthew Perry conmovió al mundo entero, especialmente a los fanáticos de la famosa serie de Friends, en la que el actor interpretó al querido personaje de Chandler Bing. Recientemente surgieron dudas sobre el futuro de Alfred, la mascota de Perry.



A través de sus redes sociales, Matthew Perry muchas veces presumió a su perro Alfred, un animal que lo acompañaba en su casa. Pero tras la muerte del actor, quien fue hallado sin vida en su jacuzzi, muchos de sus seguidores cuestionan qué pasará con el can.

Según reveló el diario internacional DailyMail, una fuente cercana a la actriz Lisa Kudrow, quien dio vida a Phoebe Buffay en la serie noventera, les reveló que tenía la intención de adoptarlo.

En un reporte del medio se planteó que Kudrow estaba desconcertada por la muerte de su amigo y colega, y que incluso señaló que creía que la muerte de Matthew Perry podría haber sido por un mal efecto de los medicamentos que se estaba tomando.



Además de esto, Lisa Kudrow habría manifestado su interés en quedarse con Alfred tras la muerte de Perry. Sin embargo, la revista People señaló que la actriz no puede adoptar al perro.

¿El motivo? Alfred no era la mascota de Matthew Perry, o por lo menos él solo no lo había adoptado. El can fue una mascota que el actor acogió junto a su expareja, Molly Hurwitz.

Desde que la pareja se separó, en junio de 2021, Alfred vive en la casa de Molly Hurwitz. Es por esto que las publicaciones de Perry con el perro son de fechas antes de su separación.

Por su parte, Molly Hurwitz también se pronunció tras la muerte de su expareja.

"Aunque lo quería más de lo que podía comprender, era complicado y me causó un dolor como nunca había conocido. Nadie en mi vida adulta ha tenido un impacto más profundo en mí que Matthew Langford Perry. Estoy tremendamente agradecida por ello, por todo lo que aprendí de nuestra relación", escribió la mujer en su cuenta de Instagram que ahora es privada.

Una fuente cercana a Hurwitz reveló al DailyMail que, "por supuesto, tiene el corazón roto por su muerte. Ella lo amaba y al igual que cualquier otra persona se sentiría en su caso, desea que las cosas hubieran sido diferentes".