¿Qué pasará con Marcela en la serie Bolívar?

La actriz Andrea Gómez da pistas de lo que será el desenlace del arriesgado personaje.

Marcela es un personaje que ha conectado a todos los espectadores con la trama y el momento de Bolívar.

"Inicia en esta historia siendo la prostituta favorita del comandante del Ejército Realista; deja su pasado atrás, aprender a leer, escribir y se agarra de esas herramientas para cambiar su vida y la sociedad que le tocó", explicó Gómez.

Una mujer atípica a la época que se verá obligada a confesar su pasado.

"Pues evidentemente ella tiene que tomar decisiones porque, a pesar de que Gervasio la ha convenido con lo que tiene que ver con su futuro, como casarse y pertenecer a ese ámbito social, ella no lo siente de esa manera y no quiere traicionar su ser, sus pensamientos, sensaciones y ese querer de ella de ser libre", contó la actriz.

Un personaje del que la artista prefiere su cara más oscura.

"Siendo prostituta no le temía a nada, decía lo que pensaba y tenía claridad acerca de lo que significaba tener relaciones con los hombres. Representaba la feminidad desde las más puras emociones de la mujer, creo que ese inicio la potencializó para llegar a lo que viene. Ese era el poder de ella: batallar para ser libre", reflexionó.

Marcela es un personaje con el que se muestran las facetas de las mujeres de la época.

"Esta historia de Bolívar no solo cuenta al amante, el hombre y el libertador, no, es que las mujeres hicieron parte de ese camino y que sin nosotras no se hubiera podido lograr nada. Cada mujer: Berta, Manuelita, la mamá de Bolívar, la hermana… tienen un poder muy importante", indicó la actriz.

Mujeres valientes que acompañarán al libertador en la recta final de la serie, con dos capítulos de dos horas este jueves y viernes.