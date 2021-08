¿Qué pasó con la cuenta de La Liendra en Instagram?

“Se llegó el día que tanto le teníamos miedo”, señaló el influencer conocido como La Liendra al dar a conocer que le fue inhabilitada su cuenta de Instagram.

“Liendritas, pasaba a decirles que me cerraron la cuenta de Instagram, no pensé pasar por esto, pero sé que con fe en Dios él me la devolverá”, escribió el creador de contenido en Twitter.

Liendritas pasaba a decirles que me cerraron la cuenta de instagram, no pensé pasar por esto pero se que con fe en Dios el me la devolverá solo pasaba a informarles esto❤️

Dios me los bendiga y se que volveremos con toda. — La Liendra (@La_liendraa) August 13, 2021

Varios de sus seguidores advirtieron que algo pasaba con su perfil en la red social de propiedad de Facebook, pues no lo encontraban en las búsquedas.

“Ni siquiera sé qué hacer”, expresó el influencer, quien manifestó que por cielo y tierra luchará por recuperarla, pero que es un proceso que tomará varios días.

“Vamos a tener optimismo, espero que me devuelvan la cuenta”, aseguró.

Publicidad

Por su parte, Santiago Ospina, manager de La Liendra, manifestó: “Es algo que me pregunto hoy más que nunca, porque hoy cerraron la cuenta de La Liendra. No entiendo qué pasó, no entendemos qué sucede. Esto va más allá que una red social, esto es tu vida, esto son tus empresas, son tus sueños, son tus equipos de trabajo dependiendo 100% de esta red social donde a la final tú no eres el dueño”.

“Solo los que vivimos de Instagram podemos entender lo que se siente o lo que se pueda sentir que te inhabiliten tu cuenta, que es tu vida entera y tu proyecto de vida”, agregó Ospina en su publicación.

La Liendra señaló que por ahora pasará tiempo con su familia, mientras espera poder recuperar su perfil.