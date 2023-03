¿Qué significa 'Chiaoscuro', el supuesto nuevo dardo de Shakira a Clara Chía?

Shakira publicó en sus redes sociales una imagen con la que claramente continúa salpicando la relación de Gerard Piqué y su novia, Clara Chía Martí.



“Chiaroscuro” es la palabra que escribió Shakira en el pie de la fotografía en la que aparece con el rostro sombreado por un lado e iluminado por el otro, generando un efecto de claro oscuro.

Hasta la tarde de este jueves, 30 de marzo de 2023, la publicación ya contaba con casi 3 millones de me gusta y más de 30.000 interpretaciones que hacen algunos de los seguidores de la barranquillera.

Dicen que Shakira habría cambiado la palabra 'claro' por 'chia' que significa claro en italiano, con el fin de referirse a la luz que allí se muestra y, por supuesto, a Clara Chía Martí.

Otros llaman a Shakira “la reina de las indirectas” y señalan que el comentario puede estar asociado al nombre de una nueva canción o álbum.

"¡Madre mía! ¿El álbum se va a llamar Claro-oscuro? Claramente brillante", "¿Una pista del próximo single o álbum?", "Te ves fenomenal en cada foto. Me encantaría conocerte algún día. Eres increíble y me encanta tu energía positiva 🥰", "Shakira es una reina y sabe de arte 🖼️ y también sabe que y quien no lo es 😎" y "Agua pasada no mueve molino, mi reina. Ya habrá quién le dé su lugar" fueron algunas opiniones.



Sin embargo, también hay quienes argumentan que la colombiana debe olvidarse del tema de una vez por todas. "Ya supéralo", "Demasiado protagonismo le está dando, yo creo 😅", "Ya eso es una obsesión muy poco sana... Shakira debería pensar en ver a un psicólogo", señalaron otros.

Hasta el momento, Shakira no se ha pronunciado para dar más detalles sobre su publicación.

En otras noticias de farándula, la cantante antioqueña Karol G rompió un importante récord en Spotify, gracias a su exitoso tema musical ‘Provenza’.

La canción, que hace parte de su álbum ‘Mañana será bonito’, ya sumó más de 747 millones de reproducciones en Spotify y se convirtió en la canción en solitario y en español de una artista femenina más escuchada en dicha plataforma.

