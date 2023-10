¿Qué tipo de cáncer tenía Alejandra Villafañe? Esto dijo la actriz a sus seguidores

Colombia llora la muerte de Alejandra Villafañe, actriz que luchó contra un agresivo cáncer. El pasado sábado 21 de octubre, esta enfermedad le arrebató la vida a la también exreina de belleza.



Ante el luto que sufre el mundo de la farándula en el país, muchos se preguntaron qué tipo de cáncer padecía la actriz. Fue la misma Alejandra Villafañe quien les contó a sus seguidores que los médicos le diagnosticaron cáncer de mama y de ovarios.

"Un día me dijeron que tenía un milagro en el seno, un milagro en el otro y un milagro muy grande en el ovario derecho", expresó en su cuenta de Instagram. "Me pregunté… ¿Por qué los senos? ¿Por qué el ovario? ¿Por qué después de estar trabajando tan conscientemente en mí los dos últimos años? ¿Qué más tenía que aprender? Me pregunté repetitivamente", agregó.

El cáncer de mama es uno de los más comunes entre las mujeres. El de ovarios es menos frecuente, pero más difícil de diagnosticar en etapas tempranas, lo que reduce las posibilidades de curación, según expertos.

Ambos tipos de cáncer requieren un tratamiento adecuado y oportuno, que puede incluir cirugía, quimioterapia, radioterapia o terapia hormonal.



Alejandra Villafañe se sometió a una cirugía y a muchas sesiones de quimioterapia como parte de su tratamiento, pero lamentablemente la enfermedad le arrebató la vida. Su muerte causó conmoción y tristeza en el mundo del entretenimiento colombiano, donde se destacó por su belleza, talento y carisma.

Su novio, Raúl Ocampo, en medio del duro momento compartió en sus redes sociales una serie de fotos para despedirla. Con un corto mensaje, Raúl expresó el amor que siente por Alejandra: "Quiero que sepas que... por siempre".

En una de las fotos, Alejandra Villafañe se encuentra de espaldas abrazando a su amado. Raúl, que le rapó la cabeza a su novia, también tomó la decisión de cortarse el cabello totalmente.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. "Qué belleza ese amor que se dieron, eso es un 'para siempre'. Un abrazo fuerte ❤️", "Mi brotherrrr mucha fuerzaaa 🙏 un abrazooo enorme con todo el ❤️❤️❤️❤️", "Los amo y bendigo siempre. Todo mi corazón y fuerza con ustedes y sus almas preciosas" y "Lo siento mucho, mucho. Todo el amor y la fuerza para ti ❤️", fueron algunos comentarios.