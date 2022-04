“Qué traga”: así viven Yeferson Cossio y Jenn Muriel su reconciliación

Luego de haber anunciado el fin de su relación sentimental de varios años, Yeferson Cossio y Jenn Muriel resolvieron darse una segunda oportunidad.

La pareja se exhibe en sus redes sociales y muy enamorada, a pesar de la polémica por la cita que sostuvo el influencer paisa con Aída Victoria Merlano tras revelar la ruptura con su novia.

Publicidad

Yeferson Cossio y Jenn Muriel han compartido recientemente juntos en viajes y en una publicación que hizo Muriel se le ve muy cariñosa con Cossio, mientras suena de fondo la canción ‘All of me’ de John Legend.

Publicidad

“Si yo estoy o no estoy con él es algo que solo me incumbe a mí, eso no le tiene que doler a absolutamente nadie más”, manifestó en una oportunidad.

Por su parte, Yeferson Cossio compartió un video en el que se le miden ambos a un reto de preguntas. “Limando asperezas con Jenn Muriel”, escribió.