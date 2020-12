Quebrada en llanto, Millie Bobby Brown contó cómo fue acosada por una fanática

Millie Bobby Brown, reconocida por su interpretación de Eleven en la exitosa serie de Netflix Stranger Things y por Enola Holmes, pasó un mal rato mientras tenía una tranquila tarde de compras con su madre.

En palabras de la propia actriz, ella se encontraba en un centro comercial cuando una fanática le preguntó si la podía grabar con su teléfono celular.

La extraña petición tomó por sorpresa a la actriz de 16 años, que no entendió el porqué la seguidora quería solo un video de ella y no con ella, por esa razón, Millie decidió decirle que no a la fanática.

“Le dije que no. No tengo que justificarme ante nadie. Si no quiero que me filmen, no quiero. Soy un ser humano, ¿qué más les tengo que pedir? Me enoja cuando la gente intenta romper mis límites”, contó Millie Bobby Brown a través de un video en su cuenta de Instagram.

Al parecer, a la aficionada no le gustó la respuesta de la joven actriz y le dijo que “ por que no iba a poder filmar a una persona”; algo que molestó aún más al artista.

“Me molesta cuando intentan romper mis límites. Desearía que la gente fuera más respetuosa”, agregó la intérprete.

Millie recalcó: “Todavía me sigue pareciendo abrumador (vivir la fama). Si me pides una foto, me la voy a hacer contigo pero, cuando empujas mis límites, estoy en mi derecho de decir que no”.

Al final del video, pidió más respeto hacia los demás, independientemente de quienes sean.

Cabe recordar que la joven actriz había borrado su cuenta de TikTok por los comentarios de odio que estaba recibiendo. Al hacerlo dejó el mensaje : “Darse cuenta de que rodearse de positividad es la forma más feliz de vivir. No hay odio, solo amor, acuérdense de ser amable... Gracias”.