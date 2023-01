¿Quedó resentida? El comentario de María Laura Quintero a J Balvin tras reclamo en una foto suya

La reacción de la exseñorita Cesar, recordada por su papel en Los Morales, podría haberse dado tras una reciente discusión de su novio con el reguetonero.

La discusión comenzó cuando J Balvin le preguntó a la pareja, a través de Instagram, si no tenía WhatsApp para expresar su amor.

“¿Ustedes no tienen WhatsApp pa’ decirse las cosas en privado?”, escribió el cantante, tras una dedicatoria de Sebastián a María Laura.

El comentario de J Balvin en foto de Sebastián Villalobos que desató pelea en Instagram Recientemente, el artista comentó una fotografía de su gran amigo Nicky Jam en la que le escribió: “Te amo y que el lo sepa”.

A lo que la actriz respondió: “¿Ustedes no tienen WhatsApp para decirse esas cosas por ahí?”.

Los seguidores de Balvin y María Laura tomaron esas palabras como una venganza por lo sucedido en el pasado, incluso llamaron resentida a la modelo.