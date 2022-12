Queen Latifah le ofrece empleo a joven que le renunció al jefe bailando

Una graduada de la Universidad de Missouri que anunció que dejaba su trabajo con un video de baile recibió una oferta de empleo durante una participación grabada en el programa de televisión de Queen Latifah.

La actriz y presentadora le ofreció el puesto de productora de contenido digital a Marina Shifrin, una chica de un suburbio de Chicago que trabajaba para la empresa taiwanesa de Next Media Animation antes de renunciar con un video que se volvió una sensación al ser publicado en YouTube.

Al principio Shifrin pensó que Latifah estaba bromeado, pero la conductora le respondió que ella es la jefa y que los jefes pueden contratar personal.

Latifah dijo que las dos tendrían una entrevista de trabajo rápida tras bambalinas, pero el programa terminó sin que se revelara si Shifrin había aceptado el puesto.

En su video, grabado en su oficina antes de renunciar, Shifrin baila la canción de "Gone" de Kanye West en una producción de 1 minuto y 45 segundos. Explica en los subtítulos del video que pasó dos años "sacrificando mis relaciones, mi tiempo y mi energía en este trabajo".

Después Next Media Animation respondió con un video usando la misma canción. En su video los empleados también bailan y en uno de sus subtítulos dicen: "Trabajamos para una compañía increíble que contrata de acuerdo a tus habilidades para bailar".

En el video le desean buena suerte a Shifrin y dicen que están contratando.

Vea aquí el video del jefe de la joven que le respondió a su renuncia.