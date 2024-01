Queen’s Tafari, el talento musical que salió de Transmilenio a las grandes plataformas

Cada día, millones de habitantes de Bogotá se movilizan en los buses de Transmilenio rumbo a trabajar, mientras que otros hacen de estos articulados su lugar de trabajo. Algunos de ellos los convierten en escenarios para presentar su talento musical.



A lo largo de sus viajes por las estaciones y buses, muchos artistas locales buscan no solo la manera de llevar un diario a sus viviendas, sino que también exponer su música. Esto les sucedió a Queen's Tafari, un dúo de dancehall, así como a Dina Music y Nómada, unos artistas que buscaban en los buses el sustento de sus familias.

Queen's Tafari está conformado por las hermanas Jenniffer Camila Álvarez Henry y Paulina Capera Henry, quienes en medio del 'rebusque', decidieron hace unos años montarse a los buses del sistema de transporte público a cantar por algunas monedas. Sus voces y sonidos de dancehall, con raíces de la música de Cuba y África, lograron llamar la atención.

El día a día en el sistema las llevó a conocer a otros artistas locales en Bogotá. Se trata de Dina Music y Nómada, dos raperos que también buscaban dinero en los buses improvisando algunas rimas con las que pudieran atraer la atención del público bogotano.



Empezaron a presentarse en conjunto y a grabar esos momentos, debido a la buena acogida que tenían por los pasajeros. Los videos se hicieron virales en las redes sociales y han transformado sus vidas.

"Talentazos", "Las he visto en Transmilenio y tienen mucho talento", "Hoy me las cruce en Transmi y conecté de inmediato", "Dignas de los mejores escenarios", "Me encantaba verlas cantar cada que iba rumbo a la universidad", son algunos de los comentarios con los que sus videos se compartieron en redes sociales.

Me subo al Transmilenio y solo se suben ladrones, nunca me tocará artistas como ellas para animar el fin del día. Talento...TALENTAZO!! pic.twitter.com/XRNlVJw8iO — 𝗦𝗘𝗖𝗥𝗘𝗧𝗢 𝘈 𝘝𝘖𝘊𝘌𝘚 (@ruidiaz_ddhh) January 18, 2024

Gracias a su talento y la viralidad de sus videos, los artistas han logrado darse a conocer, salir de los buses de Transmilenio para montarse a escenarios reales y hasta grabar sus propios sencillos. Queen's Tafari ha lanzado en plataformas de reproducción canciones como Habla claro, Drop it y Color Gyal, además de ser apoyado por una disquera independiente.



Además, ahora también son conocidas como las reinas del dancehall y han logrado compartir escenario con importantes artistas nacionales como Goyo, vocalista de ChocQuibTown.