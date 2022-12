Quentin Tarantino recibe su estrella en el Paseo de la Fama

El director de cine estadounidense Quentin Tarantino recibió hoy su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en una ceremonia a la que asistieron amigos de la profesión entre los que se encontraba el actor Samuel L. Jackson.

Publicidad

El realizador de "Pulp Fiction" o "Kill Bill", que estrenará a comienzos de año su nueva película "The Hateful Eight", aseguró que estaba "feliz" por tener su estrella en el Paseo de la Fama y dijo que para él era un día "fantástico".

Vestido con chaqueta y pantalón vaqueros, Tarantino relató a los seguidores que acudieron al acto sus primeras experiencias en Hollywood, cuando era un niño y sus padres le llevaban a ver películas en el Teatro Chino de Los Ángeles, como "Butch Cassidy and the Sundance Kid", "Airport" o "Diamonds Are Forever", el primer filme que pudo ver del agente secreto James Bond.

Publicidad

Añadió que consideraba a Hollywood su "hogar", incluso antes de que viviera ahí, y afirmó que se sentía miembro de esta comunidad.

Publicidad

Tarantino fue presentado por el actor y compañero en muchos de sus proyectos Samuel L. Jackson, quien cumple 57 años, por lo que el público le felicitó cantando "Cumpleaños Feliz".

Jackson destacó la influencia de las películas de Tarantino, le dio gracias al director por ser como es y subrayó su importancia en el cine concebido como una industria de entretenimiento para "hacer feliz" a la gente.