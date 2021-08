Quentin Tarantino revela por qué no comparte fortuna con su mamá

Quentin Tarantino ha sorprendido con su explicación de por qué no está en sus planes compartir con su mamá la fortuna que ha logrado durante su exitosa carrera, que además de dinero incluye fama por trabajos como ‘Pulp Fiction’ y ‘Kill Bill’.

El cineasta Quentin Tarantino charló recientemente con Brian Koppelman en el pódcast llamado The Moment. Allí reveló que tuvo diferencias con su mamá cuando empezó a escribir guiones, a temprana edad.

A la mujer, Connie Zastoupil, le parecía que su hijo estaba afectando su desempeño escolar. "Ella se estaba quejando por eso”, manifestó Quentin Tarantino.

“Una vez, en medio de su pequeña diatriba, me dijo: 'Ah, y por cierto, esa pequeña 'carrera de guionista' -haciendo las comillas con los dedos y todo- ¿Esa pequeña 'carrera de guionista' que estás haciendo? ¡Esa mierda se acabó!'", detalló el director.

"Cuando me lo dijo de esa manera sarcástica, yo le respondí: 'Está bien, señora, cuando me convierta en un escritor exitoso nunca obtendrás ni un centavo de mi éxito. No habrá casa para ti. No habrá vacaciones para ti, ni Elvis Cadillac para mamá. No recibirás nada porque dijiste eso'", agregó Quentin Tarantino.

Y no fue solo una rabieta de niño, pues confesó que mantiene su promesa y que únicamente le ayudó a su mamá con un problema de impuestos.

A manera de reflexión, indicó que “hay consecuencias por lo que uno les dice a sus hijos. Recuerda que hay repercusiones por su tono sarcástico sobre lo que es significativo para ellos".

Quentin Tarantino ganó dos premios Óscar en la categoría a Mejor Guion con ‘Pulp Fiction’ (1995) y ‘Django Unchained’ (2003).