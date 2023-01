“Quería tirarme del balcón”: Residente habló sobre fuerte depresión que lo llevó a escribir ‘René’

En esta letra a corazón abierto, el puertorriqueño cuenta en tono íntimo sus sentimientos más profundos y relata la dureza de su vida desde los 10 años.

“Una noche me sentía muy mal, estaba en México, el estadio esperándome, y yo no quería salir del hotel. Llamé a mami porque quería tirarme del balcón y no sabía por qué. Esa noche llegaba un amigo y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema”, escribió el artista en Twitter.

El sencillo viene acompañado de un video muy emotivo dirigido por el por el propio René Pérez, al igual que ha hecho con sus producciones anteriores.

El artista confesó que siempre se ha sentido fuerte, incluso después del asesinato de su amigo, Christopher, pero que en ese instante se sintió vulnerable.

Tras aquella experiencia en México, al día siguiente, escribió el tema, además de hablar de esos sentimientos con su madre.

El resultado es el video más íntimo de su carrera, a pesar de que ya contaba con temas muy honestos en estos años, y una canción en la que describe quién es, de dónde viene y cómo se siente.

“Escribo bien sobrio pero mejor borracho”, dice el cantante y añade que “cuando caigo en depresión se lo cuento a la ventana del avión”.

Con frases como: “Me estoy divorciando, pero no importa sigo rimando”, “No sé para dónde voy, pero sí de dónde vengo”, “Mi padrastro me invitó un par de veces a pelear, pero nos defendió y nunca faltó alimento”, comparte y recuerda momentos personales.

Sin embargo, muy a su estilo, hace críticas a la forma de vida de la clase media baja: “Nunca fuimos dueños, el préstamo del banco nos robaba nuestros sueños” y “A la mitad de mis amigos los mataron”.

Residente también recuerda con este tema los hechos ocurridos en 2009, cuando en una actuación en Puerto Rico insultó gravemente al entonces gobernador Luis Fortuño, lo que, asegura, le supuso una censura institucional de cuatro años.

“Quiero volver a ir al cine en la semana y quiero volver a ser yo”, concluye en el emotivo tema.

Desde su estreno, la canción ‘René’ ha avivado el debate alrededor de la forma cómo se trata y afronta la depresión, pues es considerada una epidemia silenciosa porque la gente no suele hablar del tema debido a la estigmatización.