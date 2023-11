Quevedo anuncia su primer concierto en Colombia: fecha, lugar y precios de las entradas

Pedro Luis Domínguez Quevedo, más conocido por su nombre artístico de Quevedo, es un famoso rapero español que desde hace varios años viene impactando con sus canciones la industria musical. Ahora anuncia su primer concierto en Colombia.



El artista de 22 años está realizando su 'DQETOUR' con el cual llegará al escenario del Movistar Arena de Bogotá el próximo 20 de enero de 2024. La preventa de las entradas para este evento inició a las 9:00 a. m. este miércoles 1 de noviembre, justo después del anuncio.

La preventa es para los clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas) y los clientes preferenciales de Movistar, quienes hasta el 3 de noviembre tendrán la posibilidad de adquirir las boletas.

Para el evento se habilitarán dos pisos del Movistar Arena, con cinco localidades diferentes cuyos precios oscilan entre los $269.900 y los $410.300 en la página oficial de TuBoleta . Cabe mencionar que habrá dos etapas de la venta, por lo que es posible que algunos asistentes consigan precios menos costosos.

Precios, mapa y localidades para QUEVEDO en Bogotá 🔥



Entradas desde 199k + servicio disponibles a las 10AM en @Tuboletaoficial para Clientes AVAL y @dale_com_co 🎫 pic.twitter.com/RWiaZ5QUTj — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) November 1, 2023

La carrera de Quevedo inició en 2020 cuando sorprendió en su natal España en el género del freestyle, pero poco a poco ganó reconocimiento en el mundo del rap y el reguetón componiendo sus propias canciones.

Sin embargo, el momento auge de su carrera se dio cuando presentó la Music Session #52 junto al productor argentino Bizarrap en el año 2022. Esa canción se convirtió en el himno de la fiestas de ese año, lo que llevó a Quevedo a posicionarse en la industria internacional, con todas las personas coreando: “Quédate/ Que las noches sin ti duelen”.

Sobre ese éxito musical Quevedo ha detallado que "ocurrió la madrugada en la que mis colegas y yo entramos en el club TAO. Tras poner un pie en él, empezaron a sonar ‘Cayó la noche’ y ‘Universitaria’. Hasta ese momento nadie sabía quién era. Y me alegró bastante que no pidieran quitarlas. Entonces, me di cuenta del alcance que empezaban a tener las cosas".



Hasta ahora, el joven de 22 años ya ha logrado colaborar con artistas como Karol G, Mora, Feid, Yandel, Anuel AA, Duki, Jhayco y Bad Gyal, entre otros.

A inicios de 2023 presentó su nuevo álbum llamado 'Donde quiero estar', el cual le dio nombre a su gira internacional 'DQETOUR', con la que llegará San Juan (Puerto Rico), Miami (Estados Unidos) y Bogotá (Colombia).