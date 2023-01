¿Quién dijo que no se puede ser sexy en el embarazo? Melina Ramírez se tomó foto que sedujo a miles

La hermosa presentadora vallecaucana, quien ya lleva varios meses en estado de gestación, compartió la imagen que causó sensación.

Melina Ramírez pone en evidencia una vez más que estar en embarazo no es impedimento para que una mujer no pueda verse sexy y lo hizo a través de una fotografía publicada en su cuenta de Instagram.

“¿Por qué un embarazo no puede ser delicado, femenino y sexy también? En realidad, una mujer (en el estado que sea) puede ser lo que quiera ser”, escribió Melina en la publicación.



La imagen generó una reacción en miles de seguidores de la presentadora caleña, quienes, en su gran mayoría, se dejaron seducir. Incluso, la reconocida actriz Valentina Lizcano también se manifestó.

“Así es, ¡hermosuraaaaa!”, comentó la artista, quien también es caleña y mamá de Salvador, nombre que igualmente tendrá el hijo de Melina Ramírez y Mateo Carvajal.

Es así como Melina sigue disfrutando de esta valiosa etapa de su vida y compartiendo con sus seguidores cada paso de la misma. Precisamente, el pasado fin de semana, compartió una ecografía de su pequeño Salvador.

Vea también: "Me encanta volver a verte": Melina Ramírez comparte ecografía de su pequeño Salvador