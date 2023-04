¿Quién era Bastián Matías, el niño por el que Maluma tiene "el corazón roto"?

En horas de la mañana del miércoles 19 de abril de 2023, el cantante de reguetón Maluma compartió que el pequeño Bastián Matías, uno de sus más grandes fanáticos, había fallecido tras batallar con una grave enfermedad.

La publicación tomó gran relevancia, por lo que muchos se preguntaron quién era este menor por quien el antioqueño sentía tanto cariño y admiración.

Bastián Matías era originario de la ciudad de Medellín y era considerado uno de los fanáticos más grandes del intérprete de ‘Hawái’.

En el año 2021 logró su sueño de conocer al cantante y rápidamente este le tomó cariño, hecho por el cual decidió convertirse en su padrino.

Maluma obsequió diferentes presentes al niño, entre esos un celular de alta gama, una casa y un saludo por parte de la cantante Jennifer Lopez. Además, ambos realizaron contenido para la web, pues el pequeño fue visto con frecuencia en las redes sociales del artista.

De hecho, Maluma consideraba a Bastián como un "maestro de vida", un "niño sonrisas".

Pese a que se desconoce la causa del deceso de Bastián Matías, se presume que el menor falleció a raíz de un cáncer, enfermedad con la que batallaba desde hace algunos años.

Actriz Yuly Ferreira perdió a bebé que venía en camino y lo anuncia con un conmovedor mensaje

La actriz Yuly Ferreira y su esposo Fabián Ríos están pasando por un duro momento. La bumanguesa recordada por sus papeles en ‘La Saga, negocio de familia’ y ‘Las Muñecas de la Mafia’ hizo una publicación en la que reveló que perdió al bebé que venía en camino.

En un video resumió algunos de los momentos que vivió mientras la criatura estaba en su vientre. Al final de este habla con su hijo menor, quien le dice que su hermanito está “en el cielo, jugando con papito Dios”.

“En ocasiones ni las palabras pueden expresar lo que se siente en el corazón, el dolor es tan intenso que se siente no poder más, solo Dios sabe, y me pregunto y le pregunto: ¿por qué? ¿para qué? Me duele, pero también pregunto: ¿qué me faltó?, ¿qué no hice? Quisiera respuestas pero no hay, simplemente hay cosas que no tienen explicación, queremos controlarlo todo y pues así no funciona”, escribió Yuly Ferreira en el post.

A pesar del dolor de perder a su hijo, señaló estar “muy agradecida con Papá Dios porque me dio nuevamente la oportunidad hermosa de ser madre y llevar a mi bebé en mi vientre casi 10 semanas, que fueron fuertes, pero las disfruté con mi alma cuerpo y espíritu”.

“Estoy en el camino de seguir aprendiendo, de escuchar la voz de Dios y yo acepto la voluntad de mi padre y sé que su mano me guiará, confío en Él y descansaré en su poder”, agregó.