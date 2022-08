¿Quién es América Rey, la primera mujer homenajeada en el Torneo Internacional del Joropo?

Por estos días, el Meta se engalana a ritmo de arpa, cuatro y maracas con la versión 54 del Torneo Internacional del Joropo, que le rinde homenaje a una mujer por primera vez en su historia.

Se trata de América Rey Sierra , fundadora de la Corporación Cultural Llanera, Corculla , y quien lleva la música del oriente colombiano en su sangre, pues es hija de Gil Arialdo Rey y sobrina de Luis Ariel Rey, reconocidos exponentes de la música llanera.

Publicidad

En entrevista con Noticias Caracol Ahora , América habló sobre lo que significa abrir ese camino para las mujeres: "Cuando me dijeron que sería yo la homenajeada lloré, no lo podía ni lo puedo creer, es un honor muy grande..., jamás pensé que esa oportunidad me llegaría".

Asimismo, recordó el camino que inició hace más de 20 años con Corculla y sobre cómo se ha consolidado en la actualidad como un referente de la cultura llanera.

En esta entrevista de Noticias Caracol Ahora, encuentre más detalles de la vida de América Rey y las actividades que habrá este fin de semana en Villavicencio.

Vea también: