¿Quién es Isabel Torres, actriz que se despidió al revelar que le quedan 2 meses de vida?

Isabel Torres es la actriz española que se despidió de sus seguidores a través de redes sociales al revelar que solo le quedan 2 meses de vida por un cáncer de pulmón contra el que ha luchado durante 4 años.

Aunque ha ganado fama por su personaje de Cristina en la serie ‘Veneno’, también fue la primera candidata trans a reina del Carnaval de Las Palmas en 2005 y es activista LGBTIQ+.

La actriz y presentadora Isabel Torres fue diagnosticada con cáncer de pulmón en el 2018.

Pese a la enfermedad, asumió el personaje en ‘Veneno’ y las difíciles jornadas de grabación, pero este año tuvo una recaída que ya no tiene vuelta atrás, por lo que decidió compartir su historia con sus seguidores.

“No saben lo que me duele, el dolor es lo peor que llevo, pero bueno es lo que hay. He estado muy malita y quería un poco decirles cómo estoy… He tenido un poquito más de metástasis en los huesos”, reveló.

Agotada, Isabel Torres se despidió afirmando que este era “el último video que voy a hacer porque, en principio, me han dado 2 meses de vida”.

Publicidad

Pese al diagnóstico no pierde las esperanzas y dice: “Si salgo de esta me volveré a conectar y si no salgo, ha sido un placer conocerlos, estar con ustedes y vivir”.