¿Quién es Joana Sanz, expareja de Dani Alves?

En las últimas horas, Joana Sanz confirmó, mediante una carta escrita con su puño y letra, que decidió separarse de Dani Alves, futbolista brasileño acusado de abusar sexualmente de una mujer en una discoteca en Barcelona, en diciembre de 2022.



"Creo que me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme, esa forma de como si yo fuera lo más increíble del mundo, y joder, sí, soy increíble. Soy increíble porque soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, cariñosa, divertida, fiel y humana. Tan humana que, a pesar del daño que me ha causado, sigo estando aquí a su lado. Sigo y seguiré estando, pero de otra forma", expresó la modelo.

Agregó: "Lo amo y lo amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida, se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15. Doy gracias por las oportunidades y aprendizajes que la vida me da, por más difíciles que sean. Aquí está una mujer fuerte que pasa a la siguiente etapa de su vida".

¿Quién es Joana Sanz?

Joana es una modelo y empresaria española nacida en Tenerife. Tiene 29 años y se destacó en la moda desde los 17 tras ganar en 'Supermodel of the World', el concurso de la agencia estadounidense Ford.



También desfiló en 'Cibeles Fashion Week' y ha sido modelo en Gucci, Rosa Clará, Chanel, entre otras marcas.



Después de que Dani Alves fue acusado de abuso, Joana Sanz se pronunció para apoyar al deportista.

"Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí y yo sé lo respetuoso que es, porque ni cuando me estaba conociendo me faltó al respeto. He visto muchas veces cómo mujeres se acercan, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia, no me quiero imaginar cuando yo no estoy", dijo la mujer a medios locales.

Sin embargo, poco después surgieron rumores de que Joana Sanz le había pedido el divorcio a Alves, algo que ella nunca confirmó.

El pasado 15 de marzo la modelo dijo que cerró esta etapa de su vida "que comenzó el 18/05/15", aunque no dio detalles si ya se había divorciado del futbolista.

