¿Quién es Julia Puig, la joven con la que Piqué habría engañado a Clara Chía?

Gerard Piqué volvió a estar en el ojo del huracán luego de que Jordi Martin, un paparazzi español, lanzó la indirecta de que el exjugador del Barcelona le habría sido infiel a Clara Chía con una joven abogada.



Martin ha seguido la relación de Gerard Piqué y Shakira desde hace aproximadamente dos años, incluso defendió a la barranquillera desde que se conoció la infidelidad de su expareja. Ahora, el periodista hizo una publicación en Instagram con la que dejó pensando a más de uno.

El hombre compartió un pantallazo de la cuenta de una joven llamada Julia Puig y escribió lo siguiente: "¿La conoces Gerard? Luego no te extrañe que Shakira te tire al mundo entero encima tuyo".

¿Qué se sabe de Julia Puig?

Según información de Instagram, Julia es una abogada española y tiene un máster en Derecho Penal Económico y Corporate Compliance. Las palabras del paparazzi dieron a entender que este sería el nuevo interés amoroso de Piqué.

Y es que, al parecer, la joven tenía pública su cuenta en esta red social; sin embargo, cuando salieron a flote los rumores de que estaría involucrada sentimentalmente con el exfutbolista, decidió dejar privado su perfil, lo que llamó más la atención de varios medios.



Hasta el momento, Piqué no ha confirmado o desmentido estos rumores. Las que no se hicieron esperar fueron las opiniones de internautas: "Claramente, don Gerard está pique por aquí y pique por allá", "es muy hermosa, pero claramente él no sabe lo que quiere, y le pasará lo mismo que a la otra chica" y "no se me hace raro, la verdad. Un hombre que engaña a una mujer y la cambia fácilmente hace lo mismo varias veces"

Sobre la ruptura de la intérprete de 'Monotonía' con Piqué, Jordi Martin expresó lo siguiente: "Que esta relación te quedaba grande, que tenías un complejo de inferioridad con Shakira. Te sentías pequeñito a su lado. Necesitabas a una niña de 23 años que te riera las gracias. Eres un inmaduro".