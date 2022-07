¿Quién es la exreina y cantante con la que Yina Calderón fue captada besándose?

Un video en el que se observa a Yina Calderón dándose un beso con otra chica ha causado revuelo en redes sociales. Por ello, la influencer decidió referirse sobre este episodio para aclarar con sus seguidores qué fue lo que pasó.

“Primero que todo les voy a aclarar quién es ella, se llama Tina, cantante, una mujer bellísima, una gran persona, parchada, relajada como yo, incluso fue reina de Valledupar”, contó la empresaria de fajas.

Yina Calderón manifestó que ella y la joven artista son simplemente buenas amigas. El beso ocurrió en medio de una 'recocha' con quienes departían.

“Yo no tengo problema en darle besos a las mujeres y no por eso me gustan las mujeres”, agregó la creadora de contenido.

Tina Janna es una joven que está surgiendo como cantante y también fue reina del Carnaval de Valledupar. Incluso recientemente lanzó su primer sencillo 'Yo soy así'.