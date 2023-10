¿Quién es la mujer a la que Shakira empujó en Barranquilla? No se trata de una fanática

En días pasados, Shakira fue blanco de críticas en redes sociales, luego de que se conociera un video en el que se ve que la cantante empujó a una mujer en Barranquilla. ¿Quién es esta persona?



La polémica grabación fue realizada en el Centro Educativo Nuevo Bosque Pies Descalzos, en Barranquilla, durante la inauguración de la institución educativa por parte de la cantante junto a su fundación.

Lo que se ve en el video es que, a la salida del lugar, varios fanáticos están esperando ver a Shakira y tomarse una foto con ella. La famosa salía del colegio y, al parecer, empujó a una señora que la aguardaba en su vehículo.

En redes sociales se aseguró que esta mujer era una fanática de Shakira, pero recientemente se conoció la verdadera identidad de la señora, una verdadera sorpresa para los fanáticos de la colombiana.



Se trata de Lucy Mebarak, hermana mayor de la cantante barranquillera. Así lo reveló el programa Despierta América, señalando que "ahí se ve a Shakira quitándola a un lado. Resulta que esa señora es su hermana, Lucy Mebarak. Lo hizo, pero era su hermana".

En redes sociales, sin saber que se trataba de su hermana, el video se compartió con la siguiente descripción: "Ahí le dejo a los fans de Shakira una demostración de la verdadera cara de esta mujer, empujó a esa señora".

Aunque los presentadores del programa señalaron que era importante aclarar que no se trataba de una fanática, también plantearon que al tratarse de su hermana mayor no era bien visto que la moviera de esa manera.



"Yo no sé cómo reaccionaría si mi hermana me empujara. Aunque sea su hermana, no se ve bonito, porque se presta a malinterpretaciones", señaló una de las presentadoras.

En los comentarios del video se abrió nuevamente el debate entre quienes defienden a Shakira y los que consideran que la acción sigue siendo cuestionable.

"¿Y el hecho de que sea su hermana hace que sea correcto?", "Ese es un beneficio de hermanos, nosotros podemos darnos con todo jajaja pero que nadie más me los toque por que ahí si arde Troya", "No importa qué persona sea, así no se trata a nadie", "igual es grosero", se lee en algunas de las reacciones.