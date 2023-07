¿Quién es la novia de Jhonny Rivera? La joven tendría 30 años menos que el artista

En los últimos días, han surgido rumores acerca de una relación amorosa entre Jhonny Rivera y Jenny López, una joven con la que interpretaba su famoso tema 'Empecemos de cero' en sus conciertos. Al principio, la artista solo comentó que ella y el cantante tenían una buena amistad; sin embargo, ahora usó sus redes sociales para confirmar que sí hay un romance entre ellos.

Al parecer, Jhonny Rivera quería mantener su relación con Jenny en privado, esto debido a su diferencia de edad: el cantante cumplió 51 años y la joven tendría 20. "Quiero contarles que sí tengo una relación con Jhonny", aseguró la mujer.

¿Cómo se conocieron Jhonny Rivera y Jenny López?

La joven empezó relatando lo siguiente: "Yo me dedico desde hace muchos años a la música, desde que era una niña muy chiquita me ha gustado la música. Johnny hace como ocho años, tal vez le pongo yo, vino a una gira de medios en Cali, yo fui como una fan más a pedir una foto y, bueno, todo quedó hasta ahí. Pasaron los años y decidí que quería dedicarme de lleno a la música popular. A mí me contrataron en un pueblo y ese día casualmente yo era la invitada del día sábado y él era el invitado del día domingo".



Jenny mencionó que fueron sus familiares quienes la convencieron de ir ese domingo a ver el show de Jhonny Rivera. Incluso, contactaron al mánager del cantante para que ella lo pudiera conocer personalmente.

"El caso fue que llegamos allá otra vez y le pedí la foto, él me reconoció y me dijo: 'cantemos Empecemos de cero'. Yo le dije: 'No me la sé'… El caso es que fue un éxito la presentación, desde ahí quedamos en contacto y cuando él venía yo le decía: 'Oye me podrías dar la oportunidad de cantar contigo Empecemos de cero' …", agregó la artista.

La mujer señaló que, con el paso del tiempo, Jhonny Rivera le ofreció la oportunidad de trabajar con él. Jenny se convirtió en corista de la agrupación del intérprete de 'Cómo le explico' y ahí nació el amor entre ellos.



"Cuando cumplí los 19 años él tuvo un detalle muy bonito, con una torta de cumpleaños me celebraron en su finca con su familia y a mí eso me marcó mucho. Empecé a sentir una atracción hacia él, pero como él no decía nada, yo me mantuve muy al margen con eso. Cuando cumplí los 20 fue cuando él me dijo que sentía una atracción y decidimos iniciar una relación sentimental", concluyó.