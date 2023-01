¿Quién es Natalia Lorenzo? Modelo colombiana de tallas grandes causa sensación en Miami

La cartagenera no solo es la imagen de importantes firmas sino que tiene su canal de Youtube. Ella ha contado cómo sufrió de matoneo en la adolescencia.

La chica, de 19 años, saltó a la fama luego de que un importante portal de tiendas de moda, ASOS, publicara una imagen suya de espaldas en la que se ven sus ‘rollitos’.

Su belleza natural y el mensaje que se envía de la belleza de un cuerpo natural cautivó a miles en las redes sociales. Natalia de inmediato consiguió miles de seguidores en Instagram y Twitter.

En las entrevistas que ha concedido ha contado cómo sufrió de matoneo en la adolescencia y cómo esto la llevó a odiar y sufrir por su cuerpo. En consecuencia sufrió de desórdenes alimenticios con la bulimia.

Un día entendió que no solo era hermosa sino que llevar una vida sana no era incompatible con su figura grande.

Fue su madre, colombiana, quien la motivó a modelar y presentar su hoja de vida a agencias de modelos.

Ahora promueve la autoconfianza en su cuenta de Instagram, que ya tiene 116 mil seguidores.

También abrió recientemente un canal en Youtube.