¿Quién es Oliver Ranft, novio de Roberto Manrique, actor de ‘Sin senos sí hay paraíso’?

Dos meses luego de revelar en sus redes sociales que es homosexual, el actor Roberto Manrique, de ‘Sin senos sí hay paraíso’, decidió compartir un poco más de su vida privada y relación que sostiene hace más de siete años con Oliver Ranft.

La pareja posó feliz, incluso con su perrita Mila, para la revista People.

“No sentía que vivía en ningún clóset, simplemente no lo hablaba con la prensa. Pero no existía ningún ambiente en el que pretendiera ser algo o que lo escondía”, comentó Manrique a la publicación, donde se abrió sobre su vida privada e historia de amor.

¿Quién es y a qué se dedica su novio?

Oliver Ranft es activista, filántropo y estratega político, especializado en derechos humanos y desarrollo. Roberto Manrique contó a la revista que lo conoció en la Cumbre Internacional de Medio Ambiente que se realizó en Guayaquil, Ecuador, en el año 2011.

Sobre el video en el que el actor, de 42 años, decidió revelar su orientación sexual, Ranft comentó a People: “Siempre supe que si este momento llegaba, tenía que ser desde la certeza y el amor que existe en nuestro hogar. La mañana que Roberto me sorprendió con el video, hubo mucha admiración y tranquilidad”.

Así han construido una sólida relación y su hogar del que hace parte Mila, una perrita que Roberto Manrique rescató cuando estaba a punto de ser atropellada.

“Somos una familia a la que le gusta viajar muchísimo y tenemos la fortuna de que Mila es la mejor viajando; ha estado en 8 países. Nos sentimos muy cómodos con la exploración. Otra cosa que nos une en esta familia es la pasión por el servicio”, agregó el actor.