¿Quién es Toscano, la artista privada de la libertad que cantó con Karol G?

Estefani Martínez, más conocida como Toscano en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, no esperaba que su vida fuese a cambiar luego de presenciar un concierto de la cantante Karol G, una de las artistas colombianas más reconocidas a nivel internacional.

Ver un concierto de la paisa en vivo no es algo que pase todos los días y menos que la Bichota invite a alguien del público a cantar en el escenario junto a ella.

“Ella (Karol G) me señala y me dice: '¿Cantamos?'. Ella por qué iba a saber que yo canto. Yo estaba súper tímida y yo como… ‘no, no’, pero como en la reclusión saben que yo canto, yo he cantado varias veces”, compartió Toscano.

Estefani lleva privada de su libertad 6 años y aún le quedan 10 para cumplir su condena. Reveló que en medio de la pena que está pagando, sintió que "su vida dio un giro de 360 grados" luego de cantar con la paisa, "sentí que volví a nacer, que volví a vivir".

Antes de “caer en malos pasos”, Estefani dice que estaba dedicando su vida artística al rap. Luego de su presentación en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, sintió de nuevo el anhelo por la música. “Me dijo que tenía mucho talento, que luchara por mis sueños porque ni este lugar ni ningún otro es impedimento para hacer realidad nuestros sueños”, fue lo que le aconsejó Karol G.

Tras ese mágico momento entre Estefani y Karol G, Toscano asegura que “ya no me dan ganas de quitarme la vida, pasa al contrario, quiero luchar por mi vida, quiero salir. Me dieron ganas de vivir”.

El gesto que tuvo la paisa con ella es el vivo ejemplo del poder transformador y sanador que tiene la música.