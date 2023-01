¿Quién está detrás de la particular Estelita de ‘Loquito por ti’?

Se trata de María Camila Giraldo y muchos la recuerdan por su participación en ‘Colombia’s Next Top Model’. Así pasó de las pasarelas a la actuación.

María Camila cuenta que hizo casting para un personaje pequeño y terminaron llamándola para el antagónico. Un personaje que le fascina.

“Desde que la leí me reía, me lo disfruté tanto que ahora lo veo y digo ‘entiendo por qué lo hice’, me encantó ese personaje, me lo gocé muchísimo”, cuenta Giraldo.

