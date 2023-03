¿Quiénes ganaron los Premios Óscar en 2022? Repase aquí la lista

Los premios Óscar en 2022 exaltaron una maravillosa historia llamada CODA, que se centraba en una joven quien era la única que lograba comunicarse con sus padres y hermano, los tres sordos. La vida de Ruby trascendía entre quedarse en casa para apoyar a su familia o perseguir su sueño musical.

Este conmovedor relato logró triunfar en las categorías Mejor Película, Mejor actor de Reparto (Troy Kotsur) y Mejor guion adaptado.

En cuanto a otras importante categorías, Jessica Chastain se llevó la estatuilla por la película ‘Los ojos de Tammy Faye’.

Por el lado de Mejor Actor, el premio fue obtenido por Will Smith gracias a su papel en 'Rey Richard: una familia ganadora', que trataba de las poderosas Venus y Serena Williams, referentes del tenis.

No obstante, el triunfo de Smith en los premios Óscar 2022 se vio opacado por golpear al comediante Chris Rock cuando este hizo un chiste sobre la alopecia de su esposa, Jada Pinkett Smith.

Estos fueron los ganadores en los premios Óscar en 2022

• Mejor película: 'CODA'.

• Mejor directora: Jane Campion - 'El poder del perro'.

• Mejor actor: Will Smith - 'Rey Richard: una familia ganadora'.

• Mejor actriz: Jessica Chastain - 'Los ojos de Tammy Faye' ('The eyes of Tammy Faye').

• Mejor actor de reparto: Troy Kotsur - 'CODA'.

• Mejor actriz de reparto: Ariana DeBose - 'Amor sin barreras'.

• Mejor película internacional: 'Drive my car' (Japón).

• Mejor película animada: 'Encanto'.

• Mejor documental: 'Summer of Soul'.

• Mejor guion original: 'Belfast' - Kenneth Branagh.

• Mejor guion adaptado: 'CODA' - Sian Heder.

• Mejor canción original: 'No Time to Die' - Billie Eilish y FINNEAS.

• Mejor banda sonora: 'Dune'.

• Mejor diseño de vestuario: 'Cruella' - Jenny Beavan.

• Mejores efectos Visuales: 'Dune' - Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor y Gerd Nefzer.

• Mejor fotografía: 'Dune'.

• Mejor edición: 'Dune'.

• Mejor sonido: 'Dune' - Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill y Ron Bartlett.

• Mejor diseño de producción: 'Dune'.

• Mejor maquillaje y peluquería: 'Los ojos de Tammy Faye'.

• Mejor corto de ficción: The windshield wiper ('El limpiaparabrisas').

• Mejor corto documental: 'The queen of basketball' ('La reina del baloncesto').

• Oscar cheer moment: 'La liga de la justicia de Zack Snyder'.

• Oscars fan favorite: 'Ejército de los muertos'.

Los Óscar se celebran este domingo, y hay dos preguntas que todo el mundo se hace: ¿Abofetearán a alguien?, y ¿puede una alocada historia de ciencia ficción con dedos de salchicha y juguetes sexuales realmente llevarse el premio a la mejor película?

La respuesta más probable a la primera pregunta es... no. La Academia tendrá el domingo un "equipo de crisis" listo para la acción después del episodio con Will Smith el año pasado.

La respuesta a la segunda pregunta parece ser sí.

Todo en todas partes al mismo tiempo, sobre una inmigrante china, dueña de una lavandería, que batalla con un villano interdimensional que resulta ser su propia hija, no podría estar más lejos de las usuales ganadoras del Óscar.

Con un elenco carismático mayormente asiático y que incluye a la popular Jamie Lee Curtis, dominó casi todas las premiaciones en Hollywood y se ha convertido en el filme alegre de la temporada.

Después de ganar los mayores reconocimientos de los sindicatos de directores, productores y actores de Hollywood, se espera que la película, que se convirtió en un éxito de taquilla al recaudar 100 millones de dólares gracias a una auténtica promoción boca a boca, domine la noche de los Óscar.