¿Quiénes son los nuevos vecinos de Shakira? La artista cambió a su exsuegra por estos famosos

Luego de su separación con Gerard Piqué, Shakira decidió mudarse con sus hijos a North Bay Road, un sector de casas lujosas ubicado en Miami, Estados Unidos.



¿Cuáles famosos son los nuevos vecinos de Shakira?

Según la revista Hola! , estos son los famosos que viven cerca de la artista colombiana:

Cindy Crawford y su esposo, Rande Gerber: llegaron al lugar en 2020 y adquirieron una mansión con acceso al mar que se construyó en 1995.

Ricky Martin: el cantante puertorriqueño es propietario de dos lujosas viviendas en Miami, una de ellas está relativamente cerca de la nueva casa de Shakira.

Publicidad

Jennifer Lopez y Ben Affleck: Según el sitio The Real Deal, la famosa pareja alquiló una mansión en la zona por 130 mil dólares al mes.

Karlie Kloss y Joshua Kushner: la modelo y el empresario pagaron 23,5 millones de dólares por una mansión en North Bay Road.

Ivanka Trump: aunque la empresaria no vive en North Bay Road, adquirió, junto con su esposo, Jared Kushner, una lujosa casa muy cerca de allí, exactamente en Indian Creek.

Publicidad

Julio Iglesias: al igual que Ivanka Trump, Julio Iglesias cuenta con una mansión en Indian Creek.

Piqué y su polémica reacción con seguidor que le pidió una foto: "Shakira te hubiera dicho que sí"

Gerard Piqué se hizo tendencia en las redes sociales, aunque no por su polémica relación con Clara Chía, ni por Shakira . Esta vez, el nombre del exfutbolista sonó por la reacción que tuvo con un fan que le pidió una fotografía.



La situación tuvo lugar en la final de King’s League en el Camp Nou, la cual tuvo lugar el pasado fin de semana en Barcelona. Las imágenes fueron compartidas por Jesús Argel, el seguidor que le pidió la foto a Piqué.

Mientras el exjugador del Barcelona FC compraba algunos alimentos para sus hijos, Milán y Sasha, el joven esperó a que este terminara su pedido y enseguida se le acercó.

Publicidad

Sin embargo, Piqué, sin siquiera voltearlo a ver, respondió de manera tajante: "No, no aquí, por favor". Al parecer, el ex de Shakira no se dio cuenta que una persona que acompañaba al seguidor grabó todo.

Como es de suponerse, el español fue duramente criticado: "Claramente, Shakira te había dicho que sí", "¿Nos sorprende? Creo que no", "Tenías que cantarle: 'Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena" y muchos más.

Y es que la mayoría de comentarios giran en torno a Shakira, pues muchos dicen que, pese a la situación que esté viviendo, la barranquillera nunca ha rechazado a sus fans.