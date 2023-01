“Quieren hacerme daño”: Andrea Valdiri tras filtración de nueva foto íntima con Michael Ortega

La modelo barranquillera se pronunció luego de que alguien, según ella, divulgara la imagen en la que aparece desnuda junto al futbolista.

Andrea, quien sostuvo una relación con el mediocampista del Baniyas SC, denunció a través de su cuenta de Instagram el “daño” y el “hundimiento” que le quieren hacer con la circulación de la imagen por las redes sociales.

En las declaraciones, Valdiri confirma que la imagen es auténtica y que le llegó por mensaje directo. Aunque la cuenta que se la envió se llama ‘abc_0007’, ella indirectamente “hace pensar que el culpable es Michael”, asegún sus seguidores.

“No entiendo cuál es el problema de hacerme daño, si yo no me meto con nadie, no sé qué quiere esta persona o la familia de él, no entiendo. Pienso que cuando yo estuve con mi ex, siento yo que nunca le hice daño como para que me quieran hundir, no sé cuál es el motivo”, dice en una de las historias que grabó.



La modelo señala que las fotos de ese tipo, como en la que aparece teniendo relaciones íntimas con Michael, son normales porque “todos nos tomamos fotos en cueros, todos cuando vamos a cu$%&ar nos tomamos fotos en cueros, eso es normal de una pareja”.

Aunque resalta que “no es normal que tú tengas el corazón tan podrido y tan negro que te guste sacar fotos ‘encuera’ de tu pareja, o sea, si ven que uno va surgiendo o quiere uno ir para arriba, no entiendo cuál es el motivo de querer hundirte, y yo pienso que todo en la tierra se paga”.

Hace unos meses, la expareja fue protagonista de un escándalo por cuenta de una foto en la que Andrea hace toples (mostrar sus senos) y que rodó por redes.