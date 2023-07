Radamel Falcao y Lorelei Tarón anuncian el nacimiento de su quinta hija: enternecedoras fotografías

La hija de Radamel Falcao y Lorelei Tarón ya nació, así lo anunciaron el futbolista colombiano y su esposa a través de las redes sociales, en las que compartieron enternecedoras fotografías.



En las imágenes que publicaron Radamel Falcao y Lorelei Tarón en Instagram se ve a la familia completa dándole la bienvenida a Heaven.

"Bienvenida Heaven. Eres ese pedacito de cielo que ha llegado para completar nuestras vidas y familia. Hoy has apretado por primera vez con tu manito nuestros dedos y ya has atrapado para siempre nuestros corazones. Te amamos por siempre. Gracias Dios. No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud a ti”, escribieron los felices padres de la pequeña.



@falcao