Rafa Taibo es ahora el padre de su exnovia: "Lo nuestro es un amor paterno y filial"

El actor español y experto en el mundo paranormal Rafa Taibo sorprendió recientemente al revelar que es el padre de su exnovia, Didi Taibo. ¿Cómo pasó esto?



Taibo tiene 63 años y desde hace varios años se radicó en Colombia. Recientemente concedió una entrevista a la presentadora Laura Acuña en su espacio de YouTube, en el que reveló algunos pormenores de su vida privada, entre ellos, la relación amorosa que tuvo con la que ahora es su hija.

Didi Taibo y Rafa Taibo se conocieron hace 11 años en un restaurante, según reveló el español. Ella era mesera y, al verla, el actor se interesó por conocer más sobre la joven "que servía con muchos nervios el vino".

"Tenía una vida muy oscura, una familia horrible, una madre que no merece ni un saludo y un padre que ni hay que mencionarlo. Unos padrinos la adoptaron, pero en fin, era una vida turbulenta", recordó.



En ese entonces, Rafa Taibo dice que logró ver, con su don para lo esotérico, que la joven tenía una luz que se estaba apagando "por la sociedad absurda que hemos construido, eso iba a conseguir que esa luz se extinguiera".

Ante la precaria situación de la joven y con un interés que aparentemente era romántico, Rafa Taibo le ofreció a Didi irse a vivir con él.

Publicidad

"Le dije: 'seis meses vas a vivir conmigo. Aprovéchalos, porque vas a estudiar esto que es lo que te gusta. Te vas a preparar en esto. Vas a tener tu ropita. A los 6 meses ya estás hecha, tendrás un trabajo más decente que esta mierda en donde estás y listo'", aseguró el español.



Recordó que, gracias a su ayuda, la joven colombiana pudo estudiar en Casa Ensamble junto a Alejandra Borrero, así como tener estudios profesionales en la Universidad Javeriana. Pero en el transcurso de esos meses el amor se transformó en otra cosa.

Rafa Taibo aseguró que tiempo después le dejó claro a Didi Taibo que no quería ser su pareja, sino su padre. "Le dije: ‘mira, chata, lo nuestro no es un amor de pareja, lo nuestro es paterno filial. Tú tienes carencias afectivas enormes, yo también. Tengo muchos hijos a los que adoro pero nunca tuve la oportunidad de criarlos plenamente, entonces voy a ser tu papá’. En ese momento ella se derrumbó y me dijo ‘papá’".

Desde entonces, Didi Taibo fue adoptada por el actor español y ha seguido sus pasos por el camino de lo inexplicable, convirtiéndose en 'bruja sanadora'. Por su parte, el actor encontró el amor en otra joven colombiana, amiga de su hija, con quien planea casarse el próximo año.