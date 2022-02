Rafaella, hija de Marbelle, se pronuncia tras ser acusada de golpear a una mujer

Rafaella Chavez, hija de la cantante Marbelle , está visto envuelta en una controversia tras ser acusada de agredir a una mujer que le pidió usar tapabocas. La denuncia se conoció en Twitter y se adjuntaron algunas fotografías como prueba.

Puede leer: Mujer denunció a su propio hermano por maltratos a su cuñada y sobrinos en Bogotá

“Inaudito. Hoy saliendo a trabajar me topé con #RafaellaChávezRamírez nada más y nada menos que la hija de #Marbelle. Le pedí que se pusiera el tapabocas y recibí un golpe que me dejó incapacitada”, escribió Ana María Campos, la supuesta víctima en este caso.

Publicidad

La mujer relató que tuvo que ir a urgencias y que hay un video como prueba de lo sucedido. Sin embargo, según ella, la administración del edificio en el que vive y donde al parecer ocurrió la agresión no quiso compartirlo.

Inaudito. Hoy saliendo a trabajar me topé con #RafaellaChávezRamírez nada más y nada menos que la hija de #Marbelle le pedí se pusiera el tapabocas y recibí un golpe que me dejó incapacitada. Quién puede ayudarme? SOS @blueradioco @CaracolNoticias @NoticiasRCN @BogotaET pic.twitter.com/ypH6GAyzqz — Ana María (@sellocampos) February 10, 2022

“Hay un video de lo sucedido, pero la administración del edificio no lo quiere compartir. Pondré el denuncio penal por agresión y lesiones personales. La Policía tardó una hora en llegar y no la capturaron porque ya no estaba en flagrancia”, añadió Ana María.

Publicidad

¿Qué dijo la hija de Marbelle respecto a esta acusación?

Rafaella emitió un comunicado en sus redes sociales y rechazó la acusación de Ana María.

“He sido protagonista de una situación que se ha tergiversado y viralizado, siendo víctimas mi madre y yo de falsas imputaciones e infinidad de agresiones que han afectado nuestro honor y buen nombre. Rechazamos todas las acusaciones que se nos hacen”, dice el documento.

Publicidad

La hija de Marbelle resaltó que no dará más declaraciones y que dejará a la justicia hacer su trabajo.

“En el momento en que estemos autorizadas por nuestros abogados saldrán a la luz pública las pruebas de lo que realmente ocurrió”, concluyó.