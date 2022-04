Rafaella, hija de Marbelle, también se fue lanza en ristre contra quienes la critican

Rafaella Chávez, hija de la artista Marbelle, quien lleva algunas semanas envuelta en polémicas por sus posturas políticas, también se pronunció sobre personas que “se toman el tiempo de mandar odio” a través de las redes sociales.

La joven de 23 años aprovechó las historias de Instagram para despacharse contra sus detractores.

“La crítica me hace importante y su envidia me hace más fuerte, más importante. Entonces, sigan haciendo lo suyo. De verdad que eso no va a impedir que siga mi camino y que siga alcanzando mis sueños”, expresó la hija de Marbelle en varios videos.

Asimismo, Rafaella aprovechó para desearle “las mayores de las bendiciones” a las personas que hablan de ella y enfatizar que “la envidia es el dolor que causa prosperidad en los otros”.

“Así que vivan su vida, es la única que tienen”, puntualizó Rafaella Chávez.

Rafaella se despachó contra sus críticos y les mandó un mensaje pic.twitter.com/N0tRgceimY — Ana (@PuraCensura) April 5, 2022