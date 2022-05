Raphy Pina, esposo de Natti Natasha, fue hospitalizado tras ingresar a la cárcel

Raphy Pina , pareja de Natti Natasha, fue condenado a 41 meses de cárcel tras ser hallado culpable de posesión ilegal de armas. Además de eso, el productor fue sentenciado a 3 años de libertad vigilada y a pagar una multa de $150 mil dólares.

Sin embargo, tras ser arrestado, se conoció que Raphy Pina tuvo que ser remitido a la unidad médica del Centro de Detención Metropolitano, en Guaynabo, Puerto Rico. Así lo informó María Domínguez, abogada del empresario.

"Últimamente, él ha estado con el azúcar muy descontrolado, algo que habíamos sostenido en comunicaciones con la cárcel", dijo la funcionaria agregando que Raphy Pina viene presentando estos quebrantos de salud desde hace un tiempo, por lo que las autoridades le autorizaron llevarle su medicamento.

Las últimas declaraciones en redes sociales de Raphy Pina, antes de ser arrestado, fueron: "Me despedí de la nena (Vida Isabelle). Me comí un sándwich y me tomé las pastillas para el azúcar".