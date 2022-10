Raphy Pina volvió a arremeter contra Don Omar: "Que la gente sepa quién eres"

La pelea en redes sociales entre Don Omar y Raphy Pina parecer estar cada vez más lejos de su fin. El cantante puertorriqueño había mencionado durante una entrevista que tuvo varios inconvenientes con el productor y con Daddy Yankee en una gira de 2015.



"No pudimos trabajar, se quisieron limpiar el cu$% conmigo", dijo Don Omar, sobre Raphy Pina y Daddy Yankee en su momento. La pareja de Natti Natasha no se quedó callado y dijo que "de todas tus acusaciones, la ÚNICA que doy por aceptada es la de "BOCÓN", y como dices que me conoces, tal vez, pero no más de lo que yo te conozco a ti, sabía que como es tu modus operandi dentro de tu “mente”, ibas a esperar el momento “perfecto" para, malintencionadamente, distraer el ROTUNDO y digno éxito que le rodea a DADDY YANKEE en su retiro".

La polémica entre el productor y el cantante no se quedó ahí, pues Raphy Pina publicó un video en YouTube en el que reveló algunas pruebas en contra de Don Omar.

"Eso de ‘Don vs Don’ se lo inventó ese día en la entrevista. Él había intentado hacer un evento llamado ‘Los Insuperables’ y le pidió a Carlos Pérez un tráiler y todo, cosa que no llegó a nada y este video no me deja mentir", dijo Pina mientras muestra en dicho video la gira promocional mencionada.

El dueño de Pina Records también dejó en evidencia algunos contratos firmados por William Landrón (Don Omar), Raymond Ayala (Daddy Yankee) y Rafael Pina (Raphy).

"Tengo emails y textos donde las excusas y faltas de respeto que llevaron al fracaso a este gran concepto que sí, gracias a mi relación con Raymond Ayala, se pudo lograr (lo poco que se hizo)", dijo el empresario.



Como si no fuera suficiente, la pelea entre estos dos personajes continuó en Twitter. "Voy contigo, documento en mano para que no me falle ni un detalle y se sepa lo tuyo en la calle", escribió Don Omar.

Raphy Pina le respondió: "La calle sabe que tú eres un fiscal independiente y por eso te fuiste de Puerto Rico. ¿Quieres irte personal? Para que la gente sepa quién en realidad eres. Yo estoy preparado".

Tu no estás Ready, tú lo que estás es preso y amenazándome desde allí? Hay que estar volviéndose loco 🐷 — DON OMAR aka KONG (@DONOMAR) October 19, 2022

