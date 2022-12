Rápidos y furiosos 7 supera los 1.000 millones de dólares en taquilla

Rápidos y furiosos 7 necesitó solo 17 días para rebasar esa cifra, dos menos que "The Avengers", "Avatar" y la secuela de "Harry Potter and the Deathly Hallows", lo que fijó un nuevo récord de rapidez en la industria de Hollywood.

Ese resultado ha sido posible gracias a la gran acogida que ha tenido la película en los mercados internacionales, donde ha obtenido más de un 73 % de su recaudación global, según Box Office Mojo.

Desde sus inicios en 2001 con Rápidos y Furiosos, la saga ha ingresado más de 3.390 millones de dólares, apuntó Meyer, quien destacó como claves del éxito la originalidad de los largometrajes y la diversidad de su reparto.

Esta no es la primera película de Universal Pictures en lograr más de 1.000 millones de dólares en taquilla, ya que Jurassic Park (1993) también lo consiguió, si bien Rápidos y Furiosos 7 lo ha logrado en su lanzamiento, mientras que en el caso de Jurassic Park los números es un acumulado de años de proyecciones.

La película más taquillera de la historia -sin ajustar el precio a la inflación- es Avatar (2009), con 2.788 millones de dólares; seguida por Titanic, con 2.186 millones; y The Avengers con 1.518.

En total, con la inclusión de Rápidos y Furiosos 7 ya son 20 los largometrajes que obtuvieron más de 1.000 millones de dólares en taquilla. EFE

