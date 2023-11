Raúl Ocampo recordó a Alejandra Villafañe y así le rendirá homenaje: "No se guarden nada"

La muerte de la actriz Alejandra Villafañe, luego de luchar contra un fuerte cáncer, sigue conmocionando al país. Su novio, Raúl Ocampo, nuevamente recordó cómo nació su amor y el legado que le dejó.



El también actor dio su primera entrevista luego de la muerte de Alejandra Villafañe en el matutino Día a Día, de Caracol Televisión, y señaló que deseaba realizar un homenaje a su pareja.

"Esto es un homenaje, es una honra para mí poder hablar de una mujer alegre, amorosa y de la que todas las personas que la conocieron pueden evidenciar que tenía una sonrisa tan linda", empezó diciendo el actor.

Ocampo recordó que tuvo una gran historia de amor durante cinco años con Alejandra Villafañe, en la que logró vivir con ella sus mejores momentos y los últimos, afectados por la enfermedad.



"Empezamos como amigos, encontré en ella un tesoro, éramos muy buenos amigos, yo la admiraba mucho y en un momento tomé la decisión de dar el paso y decirle que me gusta", detalló el actor.

Raúl Ocampo señaló que a lo largo de su amistad "teníamos un juego de 'si me muero mañana quiero que sepas' de una serie de Netflix y un día le dije: 'Ale, si me muero mañana quiero que sepas que me gustas'".

Tras la muerte de Alejandra Villafañe, el actor recomendó a las personas que antes de que lleguen los momentos difíciles con sus seres cercanos "no se queden con nada, no se guarden nada, llamen a sus papás, perdonen y váyanse ligeros".



Además, Raúl Ocampo reveló que con Alejandra Villafañe hace algunos meses tuvieron una idea, por lo que cree que ahora "el mejor homenaje es honrarla a través de las acciones, evoco en mis acciones la alegría de ella, su sonrisa".

Esa idea, ahora consolidada, se llama Clan Atelier, el primer colegio para artistas en Colombia. Ocampo explicó que se trata de una iniciativa con la que los dos querían que en el país existiera la posibilidad de "formar a un artista desde la edad temprana".

De hecho, el amigo que lo acompaña ahora con este sueño, reveló en el programa que "hace siete meses Aleja me llamó, me comentó la idea y lo que ella estaba pasando, me dijo 'no dejes a Raúl solo con esto', desde entonces empecé a acompañarlos".



Finalmente, Raúl Ocampo señaló que tiene una relación especial con los padres de la actriz. "Nos llamamos muy seguido, nos acompañamos en el duelo, somos el consuelo del otro, hemos elevado nuestra espiritualidad, rezamos juntos".