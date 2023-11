Raúl Ocampo rinde homenaje a Alejandra Villafañe con nuevo proyecto que ideó junto a la actriz

El actor Raúl Ocampo compartió el nuevo proyecto que está poniendo en marcha y con el que rinde homenaje a Alejandra Villafañe, la también artista y exreina de belleza que falleció en octubre de 2023 tras perder la batalla contra el cáncer.

En entrevista con el programa matutino Día a Día, el intérprete reveló que ya está en funcionamiento el Clan Atelier, un colegio donde podrán formarse jóvenes en áreas como actuación, danza y música.

“Para que puedan tener una formación integral, es importante que sepan que ya abrimos las inscripciones para que puedan enviar su casting por video a las redes sociales. Va a ser un éxito, no existe otro en Colombia para completar este arte y puedan competir a nivel mundial”, dijo Raúl Ocampo.

El actor explicó que se trata de una iniciativa con la que, junto a Alejandra Villafañe, querían que en el país existiera la posibilidad de "formar a un artista desde la edad temprana".

Publicidad

De hecho, el amigo que lo acompaña ahora con este sueño reveló en el programa que, este año, Alejandra Villafañe le habló de la idea.

"Hace siete meses Aleja me llamó, me comentó la idea y lo que ella estaba pasando, me dijo 'no dejes a Raúl solo con esto', desde entonces empecé a acompañarlos", afirmó.

Publicidad



Asimismo, durante la entrevista, el artista recordó que tuvo una gran historia de amor durante cinco años con Alejandra Villafañe, en la que logró vivir con ella sus mejores momentos y los últimos, afectados por la enfermedad.

"Empezamos como amigos, encontré en ella un tesoro, éramos muy buenos amigos, yo la admiraba mucho y en un momento tomé la decisión de dar el paso y decirle que me gusta", detalló el actor.

Raúl Ocampo señaló que a lo largo de su amistad tenían un juego.

"Teníamos un juego de, 'si me muero mañana, quiero que sepas', de una serie de Netflix, y un día le dije: 'Ale, si me muero mañana, quiero que sepas que me gustas'", contó.

Publicidad

Tras la muerte de Alejandra Villafañe, el actor recomendó a las personas que antes de que lleguen los momentos difíciles con sus seres cercanos "no se queden con nada, no se guarden nada, llamen a sus papás, perdonen y váyanse ligeros".