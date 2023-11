Raúl Ocampo y la tierna forma en la que "viaja" con Alejandra Villafañe: "Para siempre"

Raúl Ocampo sigue mostrando lo mucho que extraña a Alejandra Villafañe, su gran amor y quien falleció el pasado 21 de octubre por culpa de un cáncer de seno y ovarios. El actor volvió a recordar a la joven con una tierna dedicatoria.



Luego de participar en el Giro de Rigo, carrera que hizo en honor a su novia, Ocampo publicó en sus redes sociales algunas fotografías donde mencionó a Alejandra. En una de las imágenes se observa una muñequita de trapo en el asiento de atrás de su carro y con el cinturón de seguridad abrochado.

Se dice que la muñeca habría pertenecido a Alejandra Villafañe, pues Raúl Ocampo la etiquetó en dicha fotografía. La imagen se llevó todas las miradas y muchos seguidores aseguraron que esta es la forma en la que el actor “viaja” con su gran amor.

“Aunque no están presentes de cuerpo, nos acompañan siempre en lo que hacemos, en los triunfos y en las derrotas, en ayudar a los demás. Siempre te acompaña con su voz de aliento ❤️”, “Ella está feliz donde está y está en tu corazón”, “Solo Dios sabe por qué permite las cosas, con el tiempo entenderás. Dios te dará la fortaleza y sabiduría para cada día” y “Tan linda esa muñeca 😢😢❤️❤️ Raúl viaja así con Alejandra”, fueron algunos comentarios.

Por otro lado, Raúl Ocampo compartió el nuevo proyecto que está poniendo en marcha y con el que rinde homenaje a Alejandra Villafañe. En entrevista con el programa matutino Día a Día, de Caracol Televisión, el intérprete reveló que ya está en funcionamiento el Clan Atelier, un colegio donde podrán formarse jóvenes en áreas como actuación, danza y música.



“Para que puedan tener una formación integral, es importante que sepan que ya abrimos las inscripciones para que puedan enviar su casting por video a las redes sociales. Va a ser un éxito, no existe otro en Colombia para completar este arte y puedan competir a nivel mundial”, dijo Raúl Ocampo.

Publicidad

El actor explicó que se trata de una iniciativa con la que, junto a Alejandra Villafañe, querían que en el país existiera la posibilidad de "formar a un artista desde la edad temprana".

De hecho, el amigo que lo acompaña ahora con este sueño reveló en el programa que, este año, Alejandra Villafañe le habló de la idea.

"Hace siete meses Aleja me llamó, me comentó la idea y lo que ella estaba pasando, me dijo 'no dejes a Raúl solo con esto', desde entonces empecé a acompañarlos", afirmó.