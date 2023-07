Rauw Alejandro confirmó su ruptura con Rosalía: “No fue por culpa de terceras personas”

Tras las especulaciones sobre una presunta ruptura entre Rauw Alejandro y Rosalía , el artista puertorriqueño confirmó en sus redes sociales que la relación llegó a su fin.

Por medio de un comunicado expuesto en su cuenta de Twitter, Rauw Alejandro indicó que quiso hablar al respecto debido a que sus fanáticos lo han acompañado en sus logros profesionales y momentos felices.

“Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí. Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso”, precisó.

De igual forma, Rauw Alejandro manifestó que una infidelidad no fue la razón por la que se terminó su relación con la cantante nacida en España.

“Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”, señaló.

El puertorriqueño indicó que han aparecido distintos tipos de rumores equivocados, por lo que no podía guardar silencio al respecto: “Han surgido alegaciones públicas erróneas y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir.

Por último, Rauw Alejandro agradeció a sus seguidores por apoyarlo en situaciones como esta.

¿Quién es Valeria Duque?

En las últimas horas, las redes sociales explotaron con rumores sobre una supuesta infidelidad de Rauw Alejandro y Valeria Duque , una reconocida modelo.

La encargada de esparcir esa versión fue una mujer llamada Juliana García. Ella aseguró que el intérprete de 'Beso' engañó a quien fue su prometida en México.

La internauta mencionó a una joven que apodó como 'Venita', quien asistió a un concierto de Rauw Alejandro en ese país. "Ella estuvo en el backstage, pudo conocer a su artista top, disfrutó el concierto y cuando terminó: adivinen. Sí, Venita se fue con el susodicho. Pasaron la noche juntos y después cada uno por su cuenta", contó Juliana.

La usuaria siguió diciendo que "el cuento se regó" porque 'Venita' le contó todo a 'Lalita', una de sus amigas, quien posteriormente divulgó la versión.

Fanáticos de Rosalía y Rauw Alejandro siguieron indagando y aseguraron que 'Venita' es Valeria Duque y 'Lalita' es Laura Sánchez, dos creadoras de contenido que, al parecer, residen en Medellín.

Seguidores de la famosa pareja también afirmaron que Valeria Duque compartió semanas atrás un video donde aparece en un concierto de Rauw Alejandro con una manilla para entrar al backstage.