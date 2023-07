Rauw Alejandro explota por rumores sobre ruptura con Rosalía: “¿Pueden dejarnos en paz?”

Aunque tanto Rauw Alejandro como Rosalía ya se pronunciaron sobre su ruptura, los fans no están satisfechos, ya que no entienden cómo la historia de amor acabó en cuestión de meses, luego de haber anunciado el compromiso.

Mucho se ha comentado en redes sociales, si hubo infidelidad por parte del cantante puertorriqueño, en medio de rumores que lo vincularon con una modelo colombiana. Sin embargo, ambos rechazaron tajantemente las afirmaciones.

“Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso (…) Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”, dijo Rauw Alejandro.

Por su parte, Rosalía manifestó: “Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”.

Publicidad

Incluso, la modelo colombiana Valeria Duque, que resultó mencionada como la tercera persona en cuestión también se pronunció para desmentir los rumores de una supuesta aventura con el cantante.

“Les cuento que gran cantidad de lo que ven en las redes sociales es mentira”, aseguró.

Sin embargo, muchos seguidores de la expareja no se explican que Rauw Alejandro dijera que la ruptura fue hace meses, cuando hasta hace poco interactuaban en redes sociales como si nada, incluso en una entrevista del pasado 12 de junio Rosalía habló de la boda.

Publicidad

Ante la avalancha de mensajes, acusaciones y hasta insultos que ha recibido Rauw Alejandro, el puertorriqueño no se quedó callado.

“Wow, los (sic) más que saben. Exactamente terminamos hace 2 meses, tenemos responsabilidades y compromisos con ustedes nuestros fans, una ruptura no se anuncia al día siguiente. Yo seré muchas cosas, pero mentiroso e infiel no es una de esas. ¿Ya felices? ¿Pueden dejarnos en paz?”, escribió en una publicación de Twitter que luego eliminó.

Rauw Alejandro confirma que su relación con Rosalia acabó hace 2 meses:



“Una ruptura no se anuncia al día siguiente. Yo seré muchas cosas pero mentiroso e infiel no es una de esas” pic.twitter.com/B6X5W0hrZz — MOTOMAMI TOUR | Fan Page (@rosaliaposting) July 27, 2023

Algunos fans siguen con las dudas y convencidos de que algo está no encaja. Aseguran que así como anunciaron su compromiso e hicieron públicos los momentos felices de la relación, también debían haber dado a conocer que no seguían juntos.

Otros, por el contrario, apoyan a los artistas y manifiestan que lo que haya ocurrido solo les concierne a ellos.

Publicidad

“Estoy completamente de acuerdo con él, a la gente le encanta hablar pero no se dan cuenta, solo guárdate tus opiniones”, dijo una fan.