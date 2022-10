Rauw Alejandro sorprendió a Rosalía en pleno concierto y al ritmo de 'Despechá'

Rosalía y Rauw Alejandro se encuentran en la mejor etapa de sus carreras artísticas. Mientras la cantante española avanza con su gira mundial 'Motomami', el intérprete de 'Todo de ti' se presentará en el festival musical Megaland el próximo 22 de octubre.



Aunque antes se especuló que la pareja había terminado su relación, ambos artistas dejaron claro que aún están juntos y más firmes que nunca. Rauw Alejandro sorprendió a su novia durante su último concierto, pues subió al escenario vestido como uno de sus bailarines mientras ella interpretaba el sencillo 'Despechá'.

Al principio, la cantante no reconoció a su novio, que estaba con gafas y con el cabello azul. No obstante, cuando se dio cuenta de que se trataba de él no pudo ocultar su gesto de sorpresa. Los gritos y aplausos del público no se hicieron esperar.

La escena entre Rosalía y Rauw Alejandro estuvo acompañada de besos, abrazos y muchas muestras de cariño.