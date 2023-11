RBD en Medellín: así se vivió el primer concierto de la banda en la capital antioqueña

La banda mexicana RBD cumplió su primer concierto en la capital antioqueña el pasado viernes, 3 de noviembre de 2023. Los fanáticos del grupo, que marcó la infancia de muchos, compartieron los mejores momentos del show en redes sociales.

Antes de dar inicio al espectáculo, apareció sobre el escenario la cantante Anahí, quien en la recordada serie dio vida a Mia Colucci. La artista de 40 años vistió una camiseta de color azul en la que podía leerse “Colombia tierra querida”.

Además, la intérprete no desaprovechó la ocasión para enviar un sentido mensaje a los seguidores de la banda.

“Te amo mucho Colombia. Hace 18 años nos llovió. Que lluevan bendiciones, que llueva amor en el mundo, que llueva la paz, que nos empape la paz y todo el amor que este mundo necesita. No quiero que te me mojes mucho Medellín, solo quiero decirte que esta noche nos has regalado un sueño hecho realidad a estas cinco personas”, expresó Anahí.

Asimismo, la actriz agradeció a todos los asistentes del evento: “Gracias por existir, porque gracias a ustedes existe RBD. Que viva Colombia”.

Por otro lado, en medio del espectáculo, los fans empezaron a corear el nombre de la cantante Dulce María, quien emocionada gritó: “Gracias, Colombia. Aquí estamos, lo logramos”.

Las reacciones del concierto de RBD no se hicieron esperar en redes sociales. Muchos internautas recalcaron que el aclamado evento fue un sueño cumplido.

“Que viva la generación rebelde”, “Que emoción ver a tantos adultos disfrutar como adolescentes”, “Díganme que no fui la única que lloró y se le arrugó el corazón”, “Esperé tantos años para poderlos ver que aún no me lo creo”, “Un sueño cumplido, no puedo creer que lo logré”, señalaron algunos.

🚨DAME en Medellín pic.twitter.com/CFtrhqOrhU — RBD PORTAL BRASIL (@RBDPortalBrasil) November 4, 2023

#RBDEnMedellín “Colombia aquí estamos, lo logramos”. Dulce María esta noche el primer concierto de RBD en Medellín 🇨🇴 pic.twitter.com/EusH3LmmCl — Dulce María Ramos (@DulceMRamosR) November 4, 2023

Soy yo o Mai estaba llorando? 🥹🥹 está sintiendo el amor de mi Colombia 🇨🇴 el público es una cosa de locos ❤️😭 los amamos!!! Feliz de verlos ahí de nuevo después de 18 años y con el amor más fuerte. Siempre hemos estado aquí, nunca te olvidamos RBD ❤️ #RBDEnMedellín pic.twitter.com/PjkY9phhmh — Jessica Alexandra (@Jessica_Elejald) November 4, 2023

