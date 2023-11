RBD le cumplió a Medellín: así se preparan para las siguientes fechas

Tras 18 años, RBD regresó a Medellín y se presentó ante cerca de 45 mil fanáticos en el Atanasio Girardot. Todavía quedan pendientes otras tres fechas los días 4, 5 y 6 de noviembre, ¿qué pueden esperar los asistentes?



Se anticipa que, cada noche, los mexicanos se presentarán ante 45 mil fans, por lo que se estima que 160 mil personas asistirán este fin de semana a los conciertos de los artistas en la capital antioqueña.

Anahí, Dulce María, Christopher Uckermann, Maite Perroni y Christian Chávez salieron al escenario a las 9:00 p.m. del viernes e interpretaron himnos de toda una generación como 'Sálvame', Soy Rebelde' o 'Tras de mí'.

Aunque cada noche es una experiencia, lo que sí se puede anticipar a los asistentes de las próximas fechas es que, además de disfrutar de todas las canciones, deben estar preparados para el frío y la lluvia.



Se debe tener en cuenta que el Atanasio Girardot está preparado para recibir a más de 40 mil asistentes cada día para que vivan la esperada reunión de los protagonistas de Rebelde.

En cuanto a las recomendaciones, las puertas del estadio se abrirán cada día a las 4:00 de la tarde y se tiene previsto que el espectáculo inicie a las 9:00 de la noche y termine dos horas después.

En los alrededores del Atanasio Girardot se tiene prohibido acampar, así como el ingreso de maletas grandes, animales de compañía, sustancias psicoactivas o cualquier tipo de arma. Se recomienda llevar ropa cómoda, impermeable, bolsos pequeños y baterías recargables para los celulares.

La lluvia, como hace 18 años, nuevamente hizo presencia en el primer show de la agrupación mexicana en Medellín. La misma Anahí recordó el momento que vivió en ese entonces en la ciudad.



"Te amo mucho Colombia", empezó diciendo la mexicana que dio vida a Mia Colucci en la telenovela, mientras estaba arrodillada en el escenario y agregó "como hace 18 años, nos llovió, que lluevan bendiciones y amor en el mundo, que llueva la paz y todo el amor que este mundo necesita".

Luego, la mexicana agregó que "no quiero que te me mojes mucho Medellín. Solo quiero decirte que esta noche nos has regalado un sueño hecho realidad a estas cinco personas".

Por su parte, Dulce María también recordó que "han pasado 18 años desde que tocamos aquí por primera vez y nunca olvido que fue el primer concierto internacional de RBD en el que nos quedamos con la boca abierta, aquí en Colombia. Tengo que agradecerles por no dejar de soñar, por no olvidar nuestras palabras, por acompañarnos en cada batalla y creer en mí particularmente".