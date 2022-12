¿RBD vuelve a los escenarios? Aumentan rumores de una nueva gira en 2023

Tras el icónico reencuentro de Anahí, Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez durante el matrimonio de Maite Perroni , salieron a flote varios rumores de que RBD estaría planeando volver a los escenarios a través de una gira en septiembre de 2023.



Aunque solo se trata de rumores, los fanáticos de la banda se han mostrado muy emocionados en redes sociales. Pablo Chagra, influencer que se hace llamar 'Chismillennial', aseguró tener detalles de la gira de conciertos de RBD.

"RBD, la banda mexicana que muchos amamos, y que posiblemente me vete y no me deje entrar a su concierto por contarte esto, regresa el año que entra, 202. En septiembre van a arrancar con las presentaciones", comentó Chagra, quien agregó que el único que brillaría por su ausencia es Poncho Herrera, pues dice que tiene otros compromisos profesionales y, al parecer, no está interesado en regresar a la agrupación.

El influencer también enfatizó en que las presentaciones de la banda tendrían lugar en estadios: "De lo bueno poco, pero a lo grande. Me enteré, me contaron".

Los rumores de dicha gira empezaron luego de que a inicios del 2022 Alexandra von Uckermann, mamá de Christopher Uckermann, exintegrante de la agrupación, trinara lo siguiente: "¡A todos los fans de RBD! ¡Tengo un sexto sentido y no creo que estoy equivocado, todo va a salir muy bien! Nos vemos pronto!".



"Nooooo, me mueroooooooo", "el mundo entero está más que preparado. Los esperamossss 🥰", "qué emoción. Me muero porque llegue ese día ❤️", "🥰🥰🥰🥰 Mis ahorros para RBD 🙏🏻🙏🏻", fueron algunas reacciones de fanáticos.